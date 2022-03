Dr. Seuss: Netflix mette in sviluppo cinque tra serie animate e speciali tratti dall’autore del Grinch

Netflix ha messo in sviluppo cinque tra serie animate e speciali tratti dalle storie di Dr.Seuss, il creatore del Grinch.

Dr. Seuss è dai più conosciuto per essere il creatore del Grinch, ma sono molti i libri per bambini scritti dall’autore americano di origini tedesche, e Netflix ha deciso di mettere in sviluppo cinque tra serie animate e speciali tratti dai lavori dello scrittore.

La piattaforma streaming Netflix realizzerà degli adattamenti tratti da One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish; Gli Snicci e altre storie; Ortone e i piccoli Chi!; Wacky Wednesday e Thidwick The Big-Hearted Moose.

Questi progetti espandono l’accordo tra Netflix e la Dr. Seuss Enterprises, e seguono il lancio di Prosciutto e Uova Verdi, serie lanciata nel 2019 e che vedrà la sua seconda stagione fare l’esordio sulla piattaforma streaming ad aprile.

Dustin Ferrer (Esme & Roy, Shimmer & Shine) sarà showrunner di tutti e cinque i progetti, con altri curatori degli show che saranno annunciati prossimamente. La piattaforma streaming Netflix ha dichiarato in uno stato:

Questi show esploreranno i temi della diversità e del rispetto degli altri attraverso il divertimento ed il racconto di storie umoristiche. Tutto ciò grazie alla visione ed allo stile caratterizzante di Dr. Seuss.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata al Grinch, il personaggio di maggiore successo di Dr. Seuss: