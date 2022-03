9Watts: i neon personalizzati che ci hanno rifatto il look!

Immancabili in tute le live del network di Netaddiction, tra LegaNerd, Multiplayer, Moviplayer e Dissapore. I neon personalizzati dell’azienda italiana 9Watts sono perfetti per personalizzare i vostri uffici, dare un tocco di calore alle vostre case e, ovviamente, per affermare il vostro personal brand durante le sessioni di streaming su Twitch e YouTube.

Parola d’ordine: personalizzazione. 9Watts realizza artigianalmente ogni insegna seguendo le indicazioni del cliente. Sono perfetti non soltanto per le scritte, ma anche per le immagini e i loghi. L’azienda offre la possibilità di scegliere tra diversi colori per realizzare la vostra insegna neonled: rosso, giallo ocra, verde, fucsia, arancio, blu, azzurro, bianco freddo e bianco caldo.

Tutte le insegne sono realizzate utilizzando la Nine Led Flex Light Technology, prodotto innovativo composto da una strip led inserita verticalmente all’interno di un profilo flessibile in silicone. La soluzione materica scelta come supporto per dar forma al Neon Led Flex è il plexiglass.

Dall’ordine del neon alla sua consegna passano in media 20 giorni. Tutte le insegne vengono interamente prodotte in Italia.

9Watts utilizza un pannello di plexiglass trasparente, rettangolare oppure sagomato intorno al font. Il pannello ovviamente ha già tutti i fori necessari per il montaggio e l’affissione del led. Insomma, è davvero comodo e facile.

Non solo LegaNerd e NetAddiction: 9Watts promuove e incentiva attivamente la ricerca e lo sviluppo di collaborazioni con artisti, tra designer, illustratori, fotografi, pittori, architetti, stilisti e personaggi all’avanguardia. Sicuramente vi è già capitato di vedere alcuni dei suoi prodotti qua e là, magari nelle live di qualche streamer italiano.

Per saperne di più, visita il sito ufficiale di 9Watts.