YouTube Vanced, fine dei giochi: Google blocca l’app senza pubblicità

14—Mar—2022 / 10:57 AM

Google stacca la spina a Vanced YouTube, app apocrifa che consentiva di utilizzare il servizio senza le interruzioni pubblicitarie gratuitamente (e quindi senza dover pagare YouTube Premium). «Il progetto è stato abbandonato per ragioni legali», hanno annunciato in queste ore i developer.

Tradotto: i link ufficiali per scaricare l’apk dell’app verranno presto rimossi; inoltre gli sviluppatori non lavoreranno più a futuri aggiornamenti. Sebbene abbiano promesso che l’app, se già installata, continuerà a funzionare nell’immediato, è verosimile che in assenza di nuove patch Vanced YouTube presto o tardi diventerà inutilizzabile.

«Gli avvocati di Google ci hanno chiesto di rimuovere ogni riferimento a YouTube, di cambiare il logo e di rimuovere ogni link con riferimento ai prodotti e servizi di YouTube», hanno spiegato gli sviluppatori di Vanced.

Vanced è una delle app non ufficiali più utilizzate per fruire di YouTube. Offre diverse opportunità di personalizzazione, ma era soprattutto popolare perché consentiva di guardare i video da smartphone senza interruzioni pubblicitarie. Consente anche di riprodurre i video nella modalità solo audio o PiP, altre due feature che – almeno in teoria – dovrebbero essere un’esclusiva di YouTube Premium, l’abbonamento a pagamento della piattaforma di Google.

YouTube Premium in Italia costa 11,99 euro al mese, ma il grosso delle sue feature veniva offerto gratuitamente da Vanced.

YouTube Vanced era disponibile esclusivamente su Android e doveva essere scaricata da browser – non è mai stata pubblicata sul Play Store.