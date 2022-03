Vetro: trailer ufficiale e prime foto del film in sala dal 7 aprile

Dopo la presentazione al Bif&st 2022, arriverà in tutte le sale il 7 aprile Vetro, opera prima di Domenico Croce che vede tra i protagonisti Carolina Sala, Tommaso Ragno e Marouane Zotti: ecco il trailer e le prime foto della pellicola, distribuita da Vision Distribution.

Questa la sinossi ufficiale:

Lei è una ragazza che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza. Vive con il suo cane e con suo padre, al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua stanza. La rigida routine che scandisce le sue giornate viene interrotta quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna sia tenuta segregata, e inizia così a combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria prigione. Durante la sua indagine conosce Dev, un ragazzo più grande con il quale inizia una relazione on-line, fatta di chat e videochiamate, e che sarà suo complice nel capire cosa stia succedendo realmente nel palazzo di fronte. Ma dietro un Vetro non tutto è davvero come appare.

Leggi anche: