The Batman: Nicolas Cage vorrebbe interpretare Egghead in un prossimo film

Nicolas Cage ha rivelato che vorrebbe apparire in un prossimo film di The Batman, per vestire i panni di Egghead.

Durante l’SXSW, l’interprete Nicolas Cage è stato chiamato in causa sul film appena uscito The Batman, e l’attore, nonostante non abbia ancora guardato il lungometraggio, ha espresso tutto il suo interesse nel poter fare parte in futuro degli eventuali sequel. Il ruolo scelto da Nicolas Cage sarebbe però piuttosto particolare: stiamo parlando del villain Egghead.

Qui sotto trovate le parole di Nicolas Cage:

Ho pensato a questa cosa, considerando che abbiamo Robert Pattinson come nuovo Batman: non ho ancora visto il film, però sarebbe fantastico dare vita al personaggio interpretato da Vincent Price nella serie TV degli anni Sessanta, Egghead. Penso che potrei interpretarlo in maniera fantastica. Avrei anche un concept per Egghead. Lasciatemi parlare con la Warner Bros., per la parte di Egghead sono a disposizione.

Così come ha dichiarato già lo stesso Nicolas Cage, il personaggio di Egghead è comparso nell’universo di Batman interpretato dal grande Vincent Price nella serie TV degli anni Sessanta che ha avuto come protagonista Adam West. Rivedere il character in una versione più seriosa di Batman, magari nell’universo cinematografico creato da Matt Reeves, potrebbe essere intrigante.

Nel frattempo The Batman è disponibile nelle sale cinematografiche dal 3 marzo.