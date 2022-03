Mac mini: il modello del 2023 potrebbe non avere cambi di design

Abbiamo visto nel corso dell’ultimo evento Apple presentare i nuovissimi Mac Studio, dispositivi pensati per offrire performance di altissimo livello nonostante le dimensioni ridottissime, grazie alle potenzialità dei chip M1 Max ed M1 Ultra. Si era già parlato tempo a dietro di quando Apple avrà comunque modo di presentare dei nuovi Mac mini nel prossimo futuro, anche se verosimilmente nel corso del 2022, però un nuovo report ha anticipato che i dispositivi potrebbero non offrire dei cambiamenti dove si immaginava che lo avrebbero fatto.

Abbiamo a che fare nello specifico con un redesign che non sarebbe previsto per i nuovi modelli, almeno stando a quanto anticipato dal noto analista Ming-Chi Kuo, il quale ha svelato che il colosso dovrebbe optare per dei device ovviamente migliorati sotto diversi punti di vista, ma che comunque si parlerebbe del solito design esterno che abbiamo sempre visto. Seppur ormai non esattamente al passo con i tempi, quest’ultimo è riuscito a conquistare il cuore di molteplici appassionati, e potrebbe quindi non trattarsi di un aspetto negativo.

C’è da dire che nonostante l’affidabilità dell’analista, sempre pronto ad anticipare molteplici novità relative al mondo Apple, ulteriori suggerimenti avevano fatto intravedere il fatto che la situazione sarebbe andata diversamente, e che i dispositivi avrebbero avuto una parte superiore in stile plexiglass.

Al momento, non è chiaro se il colosso deciderà di lanciare in futuro dei Mac mini con M1 Pro ed M1 Max come anticipato, e se si opterà in tal caso per un redesign, ma c’è da dire che potremo vederne delle belle anche sotto questo aspetto, con Apple che avrà infatti modo a quanto pare di differenziare la sua classica serie dai nuovi Mac Studio, pensati anch’essi per presentarsi con delle dimensioni particolarmente ridotte.