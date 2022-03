Instagram: è ora possibile scegliere i moderatori per le livestream

Come confermato in via ufficiale, una nuova funzionalità di Instagram permette agli utenti di aggiungere dei moderatori per le proprie livestream.

Con l’evoluzione di Instagram e sempre più possibilità per i creatori che si sono presentate nel corso degli anni, non sono mancate anche delle parentesi legate alle live non indifferenti, con ulteriori novità che sono arrivate nel corso del tempo.

Il team di Meta che lavora al social network ha avuto ora modo di pensare a una nuova funzionalità per quel che riguarda le live, dato che risulta possibile scegliere dei moderatori da tenere in considerazione per la gestione delle dirette, con questi che hanno modo di tenere d’occhi i commenti e rimuovere alcuni spettatori o bloccare i loro messaggi, rendendo il clima più pulito.

Nulla di rivoluzionario ovviamente, con il tutto che risulta già lo standard da molteplice tempo su piattaforme come YouTube e Twitch, e con Instagram che era rimasto quasi da solo a non permettere il tutto ai creatori che si occupano delle dirette.

Per fortuna ora la funzionalità è arrivata, e non c’è quindi più da temere per gli streamer che possono contare su un moderatore, il quale ha modo di mettere mano alla chat e bloccare ogni tipo di problema grazie alle funzionalità basilari ma comunque efficaci ora disponibili.