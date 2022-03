iMac Pro e Mac Mini 2023: i rumor lasciano con l’amaro in bocca

Dopo l’evento dello scorso martedì è già arrivato il momento di parlare delle prossime mosse di Apple. In particolare, nuovi rumor anticipano il destino di due importanti prodotti della mela morsicata.

Che fine ha fatto il nuovo iMac Pro da 27 pollici?

Che fine ha fatto l’atteso iMac Pro da 27 pollici con processore Apple Silicon? Alcuni rumor sostenevano che sarebbe stato presentato proprio la settimana scorsa, eppure non lo abbiamo visto. Eh sì che recentemente Apple ha rimosso il vecchio iMac Pro con processore Intel dal suo catalogo.

Le notizie questa volta non sono particolarmente rassicuranti: secondo il sito 9to5Mac non vedremo mai un iMac Pro da 27 pollici con M1 Pro (o M1 Max / M1 Ultra). Piuttosto, Apple sarebbe interessata a presentare un nuovo iMac, sempre da 24 pollici, con processore M2.

La fonte è la stessa che aveva anticipato, prima di tutti gli altri, l’esistenza del nuovo Mac Studio. Potrebbe quindi essere molto affidabile.

Mac Mini 2022: tutti i rumor

Questa volta le indiscrezioni arrivano dal noto analista Ming-Chi Kuo, che sostiene che la prossima versione del Mac Mini arriverà nel 2023. Il design – contrariamente a quanto anticipato da Jon Prosser – rimarrà completamente invariato rispetto a quanto visto sul modello attualmente in commercio.

Insomma, niente design avveniristico con case in plexiglass.

Stesso look, ma componenti rinnovati per performance superiori. Secondo Kuo, la prossima generazione avrà i processori di nuova generazione M2 e M2 Pro. Si parla quindi di una configurazione con CPU octa-core (4x Avalanche + 4x Blizzard), GPU deca-core. Il modello con chip M2 Pro differirà per la CPU a 12-core.