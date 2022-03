Secret Invasion vedrà il ritorno di Martin Freeman nel Marvel Cinematic Universe

La quantità di personaggi presenti nel Marvel Cinematic Universe è oramai smodata, anche solo considerando quelli principali o interpretati da attori famosi. Tra questi, Martin Freeman, attore britannico molto amato presente nel MCU nei panni dell’agente della CIA Everett Ross, che scopriamo ora tornerà in gioco, oltre che in Black Panther: Wakanda Forever, anche in Secret Invasion, serie per Disney+ con Samuel L. Jackson protagonista.

È stato proprio l’interprete di Nick Fury a svelare l’ingaggio, durante un’intervista in cui parla della nuova serie e di come, tra le altre cose, si è trovato bene sul set con Olivia Colman.

Samuel L. Jackson on working with Olivia Colman in Secret Invasion:

“It was so glorious and such a ball…she’s so amazing and so effective in a scene..”

— Mus (@musterde6) March 12, 2022