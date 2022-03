The Batman: Robert Pattinson rivela che il suo villain preferito è Condiment King

La performance tormentata di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro in The Batman ha sicuramente stimolato gli appassionati, che stanno già immaginando le future apparizione dell’attore nei panni del character. Ma, se sono in molti a fantasticare sul prossimo scontro tra Batman e Joker, Robert Pattinson sembrerebbe più intenzionato a scontrarsi con Condiment King. Sarebbe questo, infatti, il villain DC Comics preferito dall’attore.

Intervistato da Brut Mexico Robert Pattinson ha dichiarato:

C’è un cattivo nella serie animata su Batman che si chiama Condiment King. Penso che sia grandiosa l’idea di un personaggio che spruzza ketchup e senape alle persone, penso che sia una grande idea per una brutta idea, quella di ricoprire di senape la gente.

Il personaggio è apparso per la prima volta nella serie animata dedicata a Batman, mentre nei fumetti si è visto per la prima volta in Batgirl: Year One. Prima dell’uscita di The Suicide Squad alcuni appassionati avevano sollecitato James Gunn a inserire anche Condiment King nella squadra, ma il regista ha considerato il character poco interessante, ed alla stregua di “una barzelletta”. Mentre per Robert Pattinson, evidentemente, Condiment King ha la sua dignità.