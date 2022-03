Ubisoft vittima di un attacco hacker: “I dati degli utenti non sono in pericolo”

Come confermato in via ufficiale, la nota società Ubisoft focalizzata nello sviluppo di videogiochi è stata vittima di un attacco hacker.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto diverse compagnie doversi trovare a fare i conti con dei veri e propri attacchi hacker nei propri confronti, i quali in diversi casi hanno avuto modo di mettere a repentaglio la sicurezza di dati e sistemi dei colossi dei settori legati alla tecnologia. Abbiamo questa volta a che fare con Ubisoft, nota compagnia che opera nel settore dei videogiochi, e che come recentemente riportato è stata vittima di un attacco hacker, il quale ha creato problemi a giochi, sistemi e servizi, seppur per fortuna la situazione non sia stata così grave come si potrebbe immaginare.

Stando a quanto ufficializzato infatti, gli hacker non hanno avuto modo di mettere mano sui dati degli utenti, e tutti i giochi e servizi sono ora tornati a funzionare normalmente. Tuttavia, come misura di precauzione, un reset di tutte le password è ufficialmente iniziato, per evitare che gli utenti malintenzionati abbiano avuto di usare dati che potrebbero aver raccolto senza che l’azienda se ne sia accorta. Nonostante non ci siano infatti informazioni in merito a dei furti di questo tipo, non è ancora possibile escludere il tutto con ogni probabilità.

Abbiamo già visto situazioni simili presentarsi ad esempio con i colossi NVIDIA e Samsung solamente qualche giorno a dietro nel corso del mese di marzo, con LAPSUS$ che si è preso il merito di quanto avvenuto, seppur non sia chiaro se il gruppo c’entra anche con questa spiacevole circostanza, dato che la compagnia non ha avuto modo di fare chiarezza sulla questione.

Va sottolineato quindi al momento che risulta consigliabile quindi per gli utenti effettuare un reset delle proprie password al fine di sincerarsi della sicurezza dei propri account, anche nel caso in cui il processo non li abbia ancora raggiunti.