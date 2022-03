Steam Deck è ora ufficialmente compatibile con Windows

Valve ha avuto modo di confermare delle piacevoli novità relative alla nuova console Steam Deck. Parliamo di un gioiellino che è ormai arrivato in via ufficiale sul mercato e che si è già presentato nelle case di molti utenti, iniziando a mostrare le proprie potenzialità per quel che concerne il mondo dei videogiochi. Tuttavia, abbiamo a che fare com’è stato chiaro fin da subito con un vero e proprio computer, il quale ha quindi modo di presentare anche ulteriori funzionalità.

Fra queste troviamo anche la possibilità di far girare Windows grazie ai driver ufficiali, come era già stato accennato tempo a dietro, con il tutto che ora risulta facile e possibile grazie a un nuovo aggiornamento rilasciato da Valve. Parliamo infatti di un supporto ufficiale che permette agli utenti di passare al sistema operativo targato Microsoft sul proprio dispositivo portatile, che si presenta con la possibilità di risultare alquanto versatile.

C’è purtroppo da dire che al momento sono però presenti alcune limitazioni che potrebbero rendere l’esperienza leggermente più ostica rispetto a quanto questa lo sarà in futuro. Si parla nello specifico dell’impossibilità di sfruttare le potenzialità del dual boot e della necessità di dover installare completamente Windows, con la possibilità di scambiare velocemente fra Linux e quest’ultimo che arriverà infatti solamente in futuro.

Al momento, inoltre, Windows 11 non è ancora supportato, nonostante come confermato sul blog ufficiale della compagnia lo sarà in futuro, e risulta quindi necessario affidarsi in esclusiva a Windows 10, che per fortuna è ancora supportato al 100% nel campo dei videogiochi e permette di far girare quindi tutte le opere senza compromessi, seppur sarà ovviamente necessario dover ottimizzare il dispositivo di conseguenza in base alle proprie necessità. Non resterà quindi che vedere quando gli aggiornamenti che perfezioneranno il supporto di Windows faranno capolino.