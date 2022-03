Metal Lords: il trailer del film Netflix dei creatori di Game of Thrones

Netflix ha pubblicato il trailer del film Metal Lords, si tratta di un lungometraggio realizzato da David Benioff e D.B. Weiss, i creatori di Game of Thrones, che hanno firmato un accordo con la piattaforma streaming che li porterà a realizzare diverse collaborazioni.

Qui sotto trovate il trailer di Metal Lords.

La storia racconta di due giovani che vogliono creare una band metal in una scuola dove gli appassionati del genere sono solo loro due. Hunter vuole vincere una Battle of Bands, mentre Kevin viene ingaggiato come suo batterista. Trovare un bassista sarà però un compito duro finché i due non s’imbatteranno nella violoncellista Emily.

Il lungometraggio ha visto Benioff fare da produttore esecutivo, mentre Weiss ha scritto la sceneggiatura e fatto da produttore assieme a Greg Shapiro. Il film è diretto da Peter Sollett, mentre il chitarrista dei Rage Against the Machine, Tom Morello, ha fatto da produttore esecutivo.

Come avranno potuto notare alcuni appassionati, il protagonista di Metal Lords è la star di IT Jaeden Martell, mentre tra gli altri membri del cast troviamo Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Sufe Bradshaw, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang e Phelan Davis. Brett Gelman e Joe Manganiello sono gli altri nomi che appariranno nel lungometraggio.

Il film uscirà l’8 aprile su Netflix.