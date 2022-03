Guida autonoma, stop all’obbligo di volante e pedali negli USA

Regole per le auto senza pilota, svolta negli USA: la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha annunciato che le auto con capacità di guida autonoma saranno esentate dagli standard di sicurezza normalmente imposti alle auto tradizionali.

Ossia, potranno essere omologate anche in assenza di sterzo e pedali. La decisione apre le porte ad una nuova gamme di vetture innovative, non più ibride – con l’obbligo di avere comunque controlli per la guida manuale – ma esclusivamente a guida autonoma.

La decisione riguarda i veicoli con guida autonoma di Livello 5, come quelli attualmente testati da aziende come la Waymo di Google. Parliamo di tecnologie ancora sperimentali e quindi non pronte per il debutto commerciale.

Negli USA – e non solo -, alcune aziende stanno valutando di iniziare alcuni test su strada con passeggeri. General Motors, ad esempio, potrebbe avviare un servizio di robotaxi sperimentale già entro la fine del 2022. Si inizia da San Francisco.

Grazie alle nuove regole della NHTSA, gli ingegneri hanno finalmente carta bianca. Potranno progettare veicoli pensati completamente per la guida autonoma, senza la necessità di dover prevedere anche una qualche forma di controllo manuale nel rispetto della normativa precedente. Un bel vantaggio, che potrebbe accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e design ancora più innovativi.

Ovviamente al netto dell’assenza di sterzo e pedali, dovranno essere garantiti tutti gli altri standard di sicurezza pensati per i passeggeri: dall’obbligo di cintura di sicurezza agli airbag.