Xiaomi 12, debutto in Italia imminente: ecco i prezzi e il primo poster

I nuovi Xiaomi 12, 12 Pro e 12X stanno per arrivare anche in Italia. Ormai è questione di pochissimi giorni.

Ci siamo! Dopo il debutto in Cina, Xiaomi si prepara a portare la sua nuova linea di flagship anche in Europa e in Italia. In queste ore sono trapelate in rete diverse informazioni ufficiose, a partire da un poster promozionale, la data della release internazionale degli Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, oltre ai loro presunti prezzi per il mercato global.

Manca all’appello l’atteso Xiaomi 12 Ultra, banalmente perché è inedito anche in Cina e per vederlo da noi bisognerà dover aspettare diversi mesi. Ad ogni modo, recentemente sono emersi alcuni rumor particolarmente esaltanti: sembra che il top-di-gamma avrà una batteria in grado di cambiare i paradigmi del mercato.

Partiamo dai prezzi: il nuovo Xiaomi 12 in Europa oscillerà tra gli 850 e i 900 euro, a seconda del singolo mercato e del taglio di RAM/storage. Quanto alla versione global del dispositivo, la scheda tecnica include il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8GB di RAM; schermo AMOLED FHD+ da 6,28 pollici e 120 Hz di refresh rate; tripla fotocamera con obiettivo principale Sony IMX766 con OIS da 50 MP. Insomma, un signor smartphone Android con davvero tutto ciò che si può desiderare. O quasi.

Per gli utenti ancora più esigenti c’è il Xiaomi 12 Pro, con un prezzo di partenza che però dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.200 euro. Anche in questo caso troviamo uno Snapdragon 8 Gen 1 con 8GB di RAM, mentre lo schermo è un AMOLED WQHD+ con refresh rate da 120 Hz. Anche qui, tripla fotocamera con Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolo e teleobiettivo con zoom ottico 2x.

La data di release internazionale è invece prevista per il prossimo 15 marzo: tra solamente cinque giorni.