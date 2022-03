Windows 10 e 11: alcuni dati rimanevano dopo il reset, arriva l’update

La nuova patch di Windows 11 rilasciata ufficialmente da parte di Microsoft ha avuto modo di correggere un errore particolarmente grave per gli utenti. Si parla nello specifico di un reset non totale dei dati quando si resettava un computer con Windows 10 o con l’ultima versione del sistema operativo della compagnia. Come scoperto nel mese di febbraio dal MVP di Microsoft Rudy Ooms, il bug portava a creare dei “rimasugli” di dati quando si effettuava il reset del proprio dispositivo, con questi che venivano archiviati nella cartella Windows.old.

Non si è parlato solamente di un dettaglio riguardante la necessità di dover effettuare una seconda pulizia, dato che alcuni dati criptati non venivano cancellati correttamente come il reset avrebbe dovuto fare, e venivano quindi archiviati nella suddetta cartella, risultando però questa volta tranquillamente accessibili. A quanto pare, il problema è nato proprio per via di OneDrive, software di archiviazione cloud della compagnia, come spiegato su un post ufficiale di Windows Health.

Seppur il logout risolvesse fin da subito il problema un fix era ovviamente dovuto, visto che molti utenti non erano a conoscenza del tutto. Per fortuna, installando il nuovo aggiornamento di Windows 10 e Windows 11 non risulterà necessario effettuare alcun operazione aggiuntiva quando si decide di procedere con il reset del proprio computer, seppur sia bene assicurarsi di tenere tutti i propri device con Windows aggiornati per evitare il problema di cui ci si potrebbe dimenticare.

Nonostante l’aggiornamento sia stato rilasciato in via ufficiale, come confermato potrebbe volerci fino a una settimana prima che questo abbia modo di arrivare su tutti i dispositivi, e potrebbe quindi per ora essere il caso di continuare a effettuare un logout di sicurezza da OneDrive prima di procedere con un reset del proprio device.