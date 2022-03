Storia di mia moglie: trailer del film con Léa Seydoux in sala dal 14 aprile

Léa Seydoux, Gijs Naber e Louis Garrel sono i protagonisti di Storia di mia moglie, il film di Ildikó Enyedi in arrivo nei cinema italiani il 14 aprile, grazie ad Altre Storie: ecco il trailer italiano e la prima foto dalla pellicola.

Il film, che vede nel cast anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca, è tratto dal romanzo omonimo di Milán Füst. Questa la sinossi ufficiale:

Anni Venti. Jakob Störr è un instancabile capitano di mare, dedito al proprio lavoro e rispettato da tutti. Un giorno, mentre si trova in un bar con un amico, scommette con lui di sposare la prima donna che entrerà nella caffetteria. È così che Jacob conosce Lizzy, sua futura moglie.

Una semplice scommessa, presa quasi per gioco, cambierà per sempre la vita semplice e disciplinata del capitano Störr. Dai ponti di comando, si ritrova improvvisamente assieme a Lizzy in un bell’appartamento a Parigi, nonostante non sappia molto della sua misteriosa consorte. La nuova vita matrimoniale, però, si dimostra più complessa del previsto. La tranquillità del capitano di mare Störr viene sconvolta dalla ricerca sempre più ossessiva di comprendere una donna sfuggevole, che non si fa dire da nessuno come vivere.

