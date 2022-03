Realme 9 5G e 5G SE ufficiali, ecco tutti i dettagli

Dopo che il Realme 9 Pro è stato annunciato nel corso del mese di febbraio, sono arrivati nuovi dettagli in merito a un nuovo dispositivo della serie che prende il nome di Realme 9 5G SE, e che si presenta in realtà con potenzialità migliori rispetto al dispositivo di cui c’è già stato modo di discutere. SE sta infatti per Speed Edition, ed è per via di ciò che è stato scelto il SoC Snapdragon 778G, migliore della soluzione Qualcomm del 695 vista invece con i modelli Pro, vista la presenza del doppio di core Cortex-A78 e della scheda video Adreno 642L contro la 619.

Si parla quindi di miglioramenti difficili da notare nel campo del processore, che dovrebbero invece risultare molto più evidenti per quel che concerne la GPU. Come confermato, il device si presenterà al lancio con Realme UI 2.0 basata su Android 11 e con 6 o 8 GB di RAM, oltre che 128 GB di spazio per l’archiviazione UFS 2.2. Il display da 6,6 pollici offrirà un refresh rate da 144 Hz, con la possibilità di passare da 6 tagli diversi, partendo dai 30, ovviamente al fine di ottimizzare la durata della batteria in determinate situazioni dove risulta necessario. Non mancano 240 Hz di touch sampling rate, 600 nits di luminosità e risoluzione di 1080×2412 in 20:9.

Troviamo una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 40 W, e una sola fotocamera sul retro da 48 MP, con invece 16 MP per i selfie, a chiudere il tutto. In attesa di possibili novità sul lancio globale si parla al cambio attuale di prezzi a partire da 237€ per gli SE con 6 GB di RAM e di 272€ per quelli con 8 GB di RAM.

Il colosso ha svelato anche in via ufficiale i modelli base della serie, ovvero i Realme 9 5G. Questi si presentano con display da 6,5 pollici pronto a offrire 90 Hz di refresh rate e risoluzione di 1080×2400, con Dimensity 810 all’interno e configurazioni da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Troviamo ancora una volta una fotocamera da 48 MP sul retro con 16 MP dedicati ai selfie, oltre che una batteria da 5.000mAh, che supporta però solamente la ricarica rapida a 18 W. Per i prezzi si parla invece di 200€ al cambio attuale per la versione da 4 GB di RAM e di 230€ per quella da 6 GB.