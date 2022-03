Daredevil: a Charlie Cox non è piaciuto il film con Ben Affleck, e neanche il suo costume

Se c’è una persona a Hollywood che può avere credibilità e autorità nel parlare di Daredevil questi è Charlie Cox, l’interprete ha vestito i panni di Matt Murdock in una serie TV entrata nel cuore degli appassionati, a differenza del film con Ben Affleck, che lo stesso Cox di recente a dichiarato di non aver apprezzato.

Ecco le parole di Charlie Cox sul Daredevil con Ben Affleck:

Non ho visto quel film fino a quando non ho avuto la parte. E giusto per essere buoni posso dire che Ben Affleck è stato un ottimo Matt Murdock, mi è piaciuta la sua performance, ma non ho apprezzato il film. Credo che abbiano cercato di fare tanto, ma hanno confuso il tono della storia. C’erano tutti nel lungometraggio: da Kingpin a Bullseye, c’erano Elektra e Karen Page, e pure Foggy. Era un film saturo, e tutto questo si vedeva nelle due ore di durata. Credo che parte del problema dipenda da ciò. Ed anche il costume faceva schifo.

Charlie Cox non è stato leggero con il Daredevil di Ben Affleck, un lungometraggio che ha fatto flop all’epoca della sua uscita nel 2003, e di cui tutt’ora si parla, sicuramente non in termini positivi. Il film si può trovare attualmente su Netflix.