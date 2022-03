Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute – Il trailer del documentario true crime di Netflix

Netflix ha da poco diffuso il trailer di Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute, il documentario true crime dedicato all’ascesa ed al crollo di QuadrigaCX, ed al suo fondatore Gerry Cotten. Il documentario sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 marzo.

Ecco il trailer di Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute.

Questa è la descrizione del documentario diffusa da Netflix:

L’unica regola nel mondo dei bitcoin e delle altre criptovalute è non fidarsi di nessuno. Ben 250 milioni di dollari in bitcoin spariscono all’improvviso da QuadrigaCX, un tempo il più grande exchange canadese di criptovalute, e l’unica persona in grado di recuperarli muore misteriosamente. L’avidità diventa una questione di vita e di morte in questo documentario true crime sull’ascesa e sul crollo di QuadrigaCX, sulla morte sospetta del suo fondatore Gerry Cotten e sulla storia delle vittime lasciate ad affrontare le conseguenze.