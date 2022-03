Tony Hawk: il trailer del documentario HBO sul popolare skater

Ecco il trailer di Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off, il documentario dedicato al popolare skater in uscita su HBO Max il 5 aprile.

HBO ha da poco diffuso il trailer dedicato al documentario su Tony Hawk, il popolare skater che è stato un pioniere di questo sport. Il titolo del documentario è Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off, e sarà distribuito su HBO Max il 5 aprile.

Il documentario è stato realizzato da Mark e Jay Duplass, e dal regista Sam Jones, e racconterà del percorso di Tony Hawk, attraverso filmati inediti e interviste. Tra questi vedremo interventi di Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer e Christian Hosoi.

Sam Jones ha dichiarato:

Sono affascinato da Tony Hawk sin dal 1983, quando lo vidi skatare per la prima volta. Conoscerlo come essere umano è stata la più grande esperienza per la lavorazione di questo film.

Questo trailer arriva proprio in uno dei momenti più difficili della carriera di Tony Hawk, considerando che lo skater ha appena annunciato di essersi rotto il femore, e che considerando la sua età (ha 53 anni) il suo recupero sarà piuttosto difficile. Ma, nonostante tutto, Tony Hawk ha dichiarato che non ha intenzione di ritirarsi.