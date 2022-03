One Piece: Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino ed altri nuovi nomi entrano nel cast

Per la serie TV dedicata a One Piece, dopo che sono stati rivelati i nomi degli interpreti principali, si sono aggiunti nuovi attori che lavoreranno alla produzione: stiamo parlando di Morgan Davies che vestirà i panni di Coby, Ilia Isorelýs Paulino che farà Albida, Jeff Ward come Bagy, Aidan Scott vestirà i panni del Capitano Hermeppo, McKinley Belcher III sarà il villain Arlong, Vincent Regan interpreterà Monkey D.Garp.

Gli ultimi ingressi nel cast di One Piece arrivano a circa un mese dalla fase d’inizio della produzione della serie TV. I protagonisti della serie sono: Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.