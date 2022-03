Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: Zoe Kravitz fu esclusa da un ruolo a causa del colore della pelle

Zoe Kravitz ha rivelato che non fu ingaggiata per una piccola parte per Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno a causa del suo colore della pelle.

Zoe Kravitz ha da poco rivelato che avrebbe potuto far parte della produzione de Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, ma che è stata esclusa a causa del colore della pelle. Nonostante si trattasse di un film con protagonista Catwoman (interpretata da Anne Hathaway), non è quello il ruolo per cui è stata scartata Zoe Kravitz.

Ecco le parole dell’attrice:

Non so se questa indicazione fosse arrivata direttamente da Christopher Nolan, credo che fosse un qualcosa che arrivasse dal direttore del casting, o dall’assistente alla regia. Però posso dire che essere una donna di colore ed un’attrice, e ricevere questo rifiuto a causa del colore della pelle, con la parola “urbana” utilizzata in quel momento per giustificare il tutto, è stato un qualcosa di difficile per me.

Il termine “urbano” è una parola di gergo per indicare gli afroamericani. Zoe Kravitz, dopo aver rilasciato queste dichiarazioni al The Guardian, ha voluto chiarire di non aver dato del razzista a nessuno, ma di aver sottolineato lo stato delle produzioni di dieci anni fa, un periodo in cui non era facile essere presi in considerazione a secondo del colore della pelle.