Fibra Iliad, iniziano i guai: internet si disconnette continuamente, utenti su tutte le furie

A quanto pare la fibra di Iliad ha dei problemi piuttosto fastidiosi. Diversi utenti hanno segnalato continue disconnessioni della connessione ad internet. Per la precisione, si parla di delle disconnessioni di pochi secondi che avverrebbero casualmente. Alcuni utenti spiegano di incontrare il problema diverse volte al giorno, mentre altri segnalano un incidenza meno persistente.

Iliad ha già spiegato alla stampa di essere a conoscenza del problema, ma non ha ancora fornito una versione ufficiale sulle cause dietro ai disservizi.

Come riporta DDay.it, le prime segnalazioni sono state pubblicate su FibraClick, un forum specializzato estremamente popolare in Italia. In assenza di una versione ufficiale di Iliad, gli utenti hanno cercato di individuare da soli le cause del problema.

Secondo molti utenti, le micro-disconnessioni della rete dipenderebbero da un difetto della IliadBox, il modem fornito agli abbonati. È tesi condivisa – ma non confermata dall’azienda – che il modem abbia dei seri problemi di dissipazione. Sarebbero quindi le altissime temperature raggiunte dall’IliadBox a causare i disservizi segnalati dagli utenti.

Alcuni clienti di Iliad hanno cercato di risolvere il problema con delle soluzioni casalinghe, a seconda dei casi, più o meno sofisticate. C’è chi ha creato – usando una stampante 3D – una base d’appoggio per il modem progettata per migliorare la dissipazione del calore, mentre altri utenti si sono limitati a posizionare il modem in verticale. Alcuni utenti sostengono che queste soluzioni improvvisate abbiano risolto, almeno in parte, il problema delle micro-disconnessioni.

Ma la tesi dei problemi della IliadBox non convince proprio tutti gli abbonati. Altri utenti di FibraClick sostengono che le interruzioni della connessione internet dipendano dai continui lavori sui cabinet da parte dei tecnici dell’operatore. Tradotto: la fibra di Iliad è un servizio appena arrivato sul mercato ed ha già ottenuto una grande popolarità, quindi i tecnici devono frequentemente smanettare sui cabinet per attivare la linea ai nuovi abbonati.

Sarebbero questi continui interventi – sostengono diversi utenti – a causare il problema. Probabilmente ogni volta che viene installata una nuova linea i tecnici sono costretti ad effettuare un riavvio di tutte le utenze connesse al cabinet. Non a caso, secondo molti abbonati le disconnessioni sarebbero praticamente assenti di domenica, quando i tecnici di Iliad e OpenFiber non lavorano.