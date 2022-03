Color OS: arriva una funzionalità per scovare le telecamere nascoste

Oppo ha da poco avuto modo di introdurre una nuova funzionalità davvero interessante per il suo Color OS. Parliamo nello specifico di una funzionalità pronta a essere invidiata da tutte le super spie, nel caso in cui queste non posseggano uno dei nuovi Oppo Find X5 e Find X5 Pro per riuscire a sfruttarla. Parliamo della possibilità di usare i propri telefoni, o meglio, un’applicazione all’interno di questi, per riuscire a captare la presenza di qualunque telecamera Wi-Fi in una stanza.

Si parla di una novità ovviamente dagli utilizzi abbastanza limitati, ma che all’effettivo risulta molto interessante e potrebbe risultare essenziale in alcune specifiche situazioni. L’obiettivo è quello di fornire a chi viaggia molto la possibilità di controllare le proprie camere di hotel nel giro di solamente qualche secondo sfruttando il software, seppur lo stesso valga ad esempio per camerini e qualunque altro tipo di luogo dove la privacy potrebbe venire compromessa.

Al momento il tutto è disponibile solamente per i due telefoni appena citati, e serve avere Color OS 12.1 per sfruttarla, seppur il tutto potrebbe giungere anche su altri in futuro, come confermato dalla compagnia. Una volta scaricata la relativa applicazione dal negozio, verrà chiesto agli utenti di attivare il Wi-Fi, possibilmente spegnendo le luci della camera in cui si trovano. Nel caso in cui ci si trovi davvero vicino a una telecamera, partirà automaticamente il classico “fuoco e acqua” per riuscire a scovarla mentre ci si avvicina, con i telefoni che aiuteranno quindi gli utenti a rintracciarla.

Ovviamente, servirà in tal caso un po’ di ricerca, ma i telefoni hanno comunque modo di guidare gli utenti nella zona relativamente corretta, al fine di confermare la presenza di una telecamera e restringere il campo.