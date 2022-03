The Punisher: Garth Ennis ritornerà a scrivere i fumetti del personaggio

Il popolare autore di fumetti Garth Ennis ha annunciato il suo ritorno alla scrittura di storie di The Punisher entro questo 2022.

Per gli amanti di The Punisher e dei fumetti Marvel in generale uno degli autori più amati è Garth Ennis, sceneggiatore di una storica run del Punitore, e che, da poco, ha dichiarato il suo ritorno alla scrittura di storie sul personaggio di Frank Castle.

Garth Ennis ha rivelato il suo ritorno su The Punisher parlando a BleedingCool.com. Ecco le sue parole:

Posso dire che scriverò ancora qualcosa su Punisher, si tratta di un fumetto che uscirà durante l’anno. Il racconto sarà ambientato nel Vietnam, e si unisce ad eventi che riguardano la serie di Nick Fury e si collegano con Born. Scoprirete cosa è accaduto in mezzo a tutto ciò, e come Frank sia finito a Valley Forge. Il fatto che si tratti di un personaggio con competenze sul combattimento, ed entusiasta di lottare, non è un qualcosa di così lineare. Lo vedrete nel corso della storia.

Born è una delle storie più importanti di The Punisher, realizzata proprio da Garth Ennis, che racconta il passato del personaggio nel Vietnam. Ricordiamo che Ennis è anche l’autore di The Boys, fumetto divenuto ancora più popolare dopo l’uscita della serie su Prime Video.