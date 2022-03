The Boys 3: i character poster parodia dei vari Batman

The Boys 3 mantiene la vena dissacrante della serie e, nel citare/omaggiare il film del momento, The Batman, lo fa a modo suo, realizzando dei character poster che, nella grafica generale e nei font, ricalca le locandine di alcune delle più famose incarnazioni di Batman: quest’ultimo di Matt Reeves ma anche quello nolaniano, schumacheriano, burtoniano… e addirittura quello della storica e amatissima serie animata anni ’90.

La terza stagione dello show arriverà il 3 giugno: nel frattempo è arrivato su Prime Video lo spin-off animato, Diabolical. La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.

