The Driver: Giancarlo Esposito protagonista della miniserie TV

Giancarlo Esposito sarà protagonista della miniserie TV intitolata The Driver, remake della serie drammatica britannica del 2014. Il progetto consisterà in sei episodi che usciranno l’anno prossimo su AMC ed AMC+.

Il The Driver con Giancarlo Esposito protagonista sarà il remake della miniserie della BBC che ha avuto come protagonista David Morrissey. A realizzare il progetto saranno Danny Brocklehurst e Sunu Gonera, oltre allo showrunner Theo Travers. La produzione è stata affidata agli AMC Studios in associazione a A+E Studios ed a Thruline Entertainment.

Al centro del progetto ci sarà il personaggio di Giancarlo Esposito che farà un tassista la cui vita cambierà quando deciderà di accompagnare un gangster che sfrutta gli immigrati.

La serie di AMC è stata creata da Danny Brocklehurst, che ha lavorato assieme a Jim Poyser, e Sunu Gonera, che sarà anche il regista dell’episodio pilota. Esposito, Gonera, Brocklehurst e Travers faranno anche da produttori esecutivi assieme a Josh Kesselman, a Danny Sherman di Thruline, ed a Barry Jossen e Tana Jamieson degli A+E Studios.

Ricordiamo che Giancarlo Esposito, dopo essere apparso in Breaking Bad, ultimamente è stato anche tra i protagonisti di The Mandalorian.