Starlink intensifica il supporto all’Ucraina: in arrivo nuovi ricevitori satellitari

SpaceX ha deciso di intensificare il suo supporto al governo ucraino. L’azienda di Elon Musk intende inviare nuovi ricevitori per i servizi di internet via satellite in Ucraina, inoltre potenzierà la copertura dei satelliti Starlink nell’Europa orientale.

Elon Musk aveva tempestivamente risposto all’appello del Ministro alla transizione digitale dell’Ucraina, venendo incontro alla sua richiesta di rendere Starlink operativo nel paese. In appena 48 ore l’azienda statunitense aveva inviato centinaia di ricevitori satellitare in Ucraina, utilizzando dei mezzi militari.

Nel frattempo l’internet via satellite di Starlink si è dimostrato fondamentale per mantenere le comunicazioni nel paese, nonostante l’offensiva militare dei russi. Musk ha annunciato di aver recentemente parlato via telefono con Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. «Sono grato per il suo supporto, con le parole e con i fatti», ha commentato Zelensky al termine del colloquio.

Le infrastrutture di rete, come quelle della GigaTrans, sono fin da subito state un bersaglio dei bombardamenti. Lo stesso Elon Musk ha invitato gli ucraini a fare attenzione nell’utilizzo della rete Starlink, perché gli edifici con il ricevitore satellitare potrebbero diventare un obiettivo militare dei russi.

NetBlocks, che monitora la salute delle connessioni internet nel mondo, ha riportato diversi cali o addirittura interruzioni dei servizi internet in Ucraina.