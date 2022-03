Spider-Man: Across the Spider-Verse, vedremo anche gli Spidey live action?

Ne abbiamo già parlato: dato che Spider-Man – Un nuovo universo ha di fatto aperto ai multiversi e Spider-Man: No Way Home ha consolidato la cosa a livello di live action, parrebbe quasi logico che il prossimo passo possa essere l’inserimento degli Spidey di Tom Holland, Tobey Maguire ed Andrew Garfield nei due Spider-Man: Across the Spider-Verse.

"All things are possible in the multiverse."

Phil Lord and Chris Miller talk about the potential of bringing Andrew Garfield, Tom Holland and Tobey Maguire into the #SpiderVerse movies. "RIP my mentions!" https://t.co/GHaNQ8QAcm pic.twitter.com/70hriBNP6s

— Variety (@Variety) March 8, 2022