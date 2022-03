Shawn Levy vorrebbe dirigere film Marvel e di Star Wars

Il regista di The Adam Project ha rivelato che amerebbe mettersi alla prova con dei film ambientati negli universi di Marvel e Star Wars.

La carriera registica di Shawn Levy oramai è lunga un quarto di secolo, e gli ha dato opportunità di lavorare sulla commedia, quanto sull’azione: da Una scatenata dozzina alla saga di Una notte al museo, passando per Real Steel e Free Guy, nonché sei episodi di Stranger Things: ora, dopo aver rafforzato il sodalizio con Ryan Reynolds per The Adam Project, sarebbe disposto a fare il grande salto verso Marvel e Star Wars.

Di sicuro trovo che entrambi gli universi di Star Wars e Marvel siano interessanti. Dovrebbe essere il momento giusto, con la storia giusta, ma sarebbero decisamente opportunità attraenti. Oltretutto, devo dire che voglio continuare a fare film che si rifiutano di essere “una sola cosa”, ma che siano invece un ibrido di cuore, risate e spettacolo, perché sono il mio genere preferito di pellicole. Non si fanno più così spesso e mi sento molto fortunato ad averne potuto realizzare due di seguito [Free Guy e The Adam Project, ndr] che siano oltretutto pellicole originali. E neanche questo lo prendo decisamente per scontato.

ha affermato il regista, rimarcando come il mercato cerchi sempre più di andare sul sicuro con sequel e trasposizioni.

Che nel suo futuro possa esserci il terzo Deadpool, dati i buoni rapporti con Disney e Reynolds?

