My Dress up darling la recensione

Iniziamo la recensione di My Dress-Up Darling dicendo che se state cercando un nuovo manga che alleggerisca le vostre giornate con una storia originale, siete nel posto giusto! My Dress-Up Darling è un manga che approfondisce il mondo del cosplay, con una buona dose di fan-service aggiunto al mix.

Molti avranno sperimentato una volta nella vita la cattiveria dei bambini loro coetanei e lo stesso vale per il protagonista della nostra storia. Quando a Wakana Gojo è stato detto che era un maniaco per il fatto che gli piacessero le “cose ​​da ragazze” alle elementari, si è convinto che era meglio tenere per sé il suo amore per l’azienda di famiglia che crea bambole hina. Ora al suo primo anno di liceo, non è accaduto niente di particolare per fargli cambiare idea, fino a quando la macchina da cucire di famiglia si rompe. Aspettando che suo nonno ne riceva una nuova, Gojo decide di lavorare nell’aula di economia domestica a scuola sulle sue bambole e, con suo grande orrore, il suo hobby viene scoperto da Marin Kitagawa, una delle ragazze più popolari.

Ma si scopre che, lungi dall’essere inorridita, Marin è elettrizzata, perché anche lei ha un hobby segreto: il cosplay! E poiché lei non sa cucire e lui sì, propone che lavorino insieme.

Mai vergognarsi delle proprie passioni

Ci addentriamo nella recensione di My Dress-Up Darling dicendovi che la storia segue le vicende di Wakana Gojo, studente delle superiori che vive con suo nonno, i cui genitori sono morti quando lui era più giovane. Wakana è desideroso di seguire le orme di suo nonno come artigiano di bambole hina, ma attualmente ha imparato solo a realizzarne i vestiti. Tuttavia, quando era più giovane, gli altri bambini lo odiavano perché il suo amore per le bambole lo rendeva diverso dagli altri ragazzi. Per questo motivo, Wakana è un solitario e non ha amici a scuola.

Se c’è una cosa che rende davvero vivace My Dress-Up Darling, è Marin.

L’eroina di questa storia è così sicura di sé e a proprio agio nel proprio corpo che è un piacere leggere di lei, e il creatore Fukuda non lascia mai che quella straordinaria fiducia in se stessa eclissi il fatto che lei abbia ancora alcune vulnerabilità e difetti.

Arriva come un uragano per quanto riguarda la vita di Gojo, e mentre gli ci vuole la maggior parte del primo volume per sentirsi completamente a suo agio con il modo in cui si comporta con lui, o cosa gli sta chiedendo di cucire, il semplice fatto che non lo fa pensare che il suo hobby o il negozio di famiglia sia strano e/o inquietante fa sentire lui finalmente benvoluto, ed è semplicemente molto bello da vedere.

Altrettanto importante nel genere del “ragazzo che non si fida delle ragazze”, Gojo ha una ragione legittima per la sua diffidenza. Sì, il momento in questione è molto alle sue spalle, ma il tipo di giudizio sociale che ha vissuto a causa del suo amore per le bambole Hina è rimasto nel suoi trascorsi, e l’adolescenza potrebbe aver solo esacerbato le sue paure quando è entrato nei mondi socialmente difficili di popolarità a scuola. L’assoluta accettazione e l’entusiasmo di Marin per le sue capacità di cucito è la prima volta che è gli ha dimostrato che non tutte le ragazze, o tutte le persone, sono uguali quando si tratta di giudicare le passioni di qualcuno.

Quando la macchina da cucire a casa si rompe, Wakana usa una delle macchine della scuola nell’aula di economia domestica per realizzare dei vestiti per le bambole. Tuttavia, viene spiato da uno dei suoi compagni di classe, una ragazza gyaru di nome Marin Kitagawa, che è la ragazza più popolare della sua classe oltre che un otaku. All’inizio Wakana va nel panico, ma Marin adora il fatto che Wakana possa realizzare questi vestiti.

Marin rivela quindi di essere una cosplayer, ma per Wakana è chiaro che non ha speranza nel creare abiti, quindi Marin gli chiede di creare un vestito per lei.

Così Wakana si ritrova a dover realizzare il suo primo completo su larga scala, mentre stringe amicizia con una ragazza estroversa dai gusti discutibili (è ironico, ovviamente). Quanto discutibili? Bene, diciamo solo che il primo cosplay che Wakana deve fare è un personaggio di un videogioco chiamato “Accademia femminile santa bagnata: la miracolosa vita della Lady Depravata e il suo club della vergogna 2.

Questa è solo una delle tante caratteristiche per adulti che appaiono in My Dress-Up Darling di Shinichi Fukuda. Sebbene nulla sia mai completamente esposto, almeno in questo primo volume, c’è una discreta quantità di fan-service che appare. Non appena sfoglierete il manga potrete trovare qualche tavola a colori di Marin vestita in lingerie. Molto presto nella storia vediamo Marin indossare la sua uniforme scolastica in stile gyaru, con il suo vestito abbastanza corto da esporre il suo notevole sedere. Poi arriverete alle scene migliori in cui Wakana deve misurare Marin per il costume, il che lo porta a diventare incredibilmente imbarazzato perché è costretto ad avvicinarsi tanto a lei.

Mentre il fan service scoraggerà alcuni lettori, una cosa che potrebbe attirare l’attenzione dei cosplayer è l’attenzione ai dettagli sull’argomento.

Un’amicizia molto particolare

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di My Dress up darling svelandovi un’altra piccola scena che vede Wakana e Marin acquistare i materiali per l’abito, facendo un giro di shopping a Ikebukuro. Tra i posti in cui vanno c’è un negozio di parrucche chiamato Swallowtail, che è un vero must know per gli amanti del genere. Nel manga vedrete anche un cartello che pubblicizza il negozio con un collegamento web che vi porterò al vero e proprio sito del negozio.

Uno dei punti di forza inoltre è anche il fatto che il titolo è dell’etichetta Square Enix Manga, quindi è stato interessante vedere come fanno le cose.

Tornando a noi, parte della facile accettazione di Gojo da parte di Marin deriva dal fatto che il suo hobby è considerato un po’ marginale. Marin è una cosplayer entusiasta e, soprattutto, una grande fan dell’eroge, il che rende il suo hobby ancora più incline ai giudizi degli altri. Questo è almeno in parte il motivo per cui non ha mai trovato con successo qualcuno che l’aiutasse a cucire prima, e lo “svantaggio” di Marin è che brama davvero disperatamente la connessione umana.

In parte questo potrebbe essere il motivo dietro il suo modo di essere: attira la sua attenzione per avere un alleato, e poiché, come apprendiamo nel secondo volume, vive completamente sola, è sicuramente qualcosa che sta cercando. Man mano che si sente più a suo agio con Gojo, la vediamo iniziare a indossare abiti più casual in sua presenza, il che sembra indicare che è in grado di abbandonare qualsiasi elemento di finzione rimanente per stare intorno a lui.

Sfortunatamente, Gojo impiega un po’ più di tempo per sentirsi a suo agio nella loro amicizia, e Marin lo mette a disagio per ampie porzioni del primo volume e leggermente meno del secondo. La sua disponibilità a spogliarsi fino al bikini (che solo il contesto rende diverso dall’intimo) o i commenti provocatori a Gojo non significano che sia perfettamente a suo agio con tutto ciò che sta accadendo.

Nonostante il suo amore per il genere eroge e la sua disponibilità a fare commenti allusivi, potrebbe non capire appieno cosa stia facendo davvero.

È una dinamica strana, ma sembra abbastanza fedele all’adolescenza, quando tutti stanno ancora cercando di capire le cose e forse stanno cercando di sembrare più “maturi” ed esperti di quanto non siano in realtà.

Dolcezza e libertà di essere se stessi

Un ultimo sforzo, la recensione di My Dress up darling è quasi finita. Fortunatamente, l’autore è molto ben consapevole delle insidie ​​del genere e sembra fare di tutto per prenderlo in giro. Il gioco di cui Marin è ossessionata ha un nome abbastanza ridicolo, che forse non è così lontano da alcuni veri titoli eroge che ci sono in giro, ma è comunque divertente.

Da Gojo che gioca blandamente al videogioco per avere una buona conoscenza del costume (il suo povero nonno) alla discussione sua e di Marin, la storia è davvero divertente nel complesso. Come ci si potrebbe aspettare, c’è una discreta quantità di fanservice, ma trattato in modo davvero intelligente. Vi conquisterà pagina dopo pagina!