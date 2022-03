Is It Cake? Dolci impossibili, trailer e foto dello show Netflix in arrivo il 18 marzo

A metà tra quiz e baking contest, Is It Cake? Dolci impossibili ci porterà alla scoperta dell'incredibile mondo del cake design... realistico!

Arriva il 18 marzo, su Netflix, Is It Cake? Dolci impossibili, nuovo show a metà tra quiz e baking contest, in cui artisti del cake design realizzano incredibili repliche di borsette, macchine da cucire, altro cibo e chi più ne ha, più ne metta… ecco il trailer e le foto del programma, condotto da Mikey Day.

Questa la sinossi ufficiale:

I più straordinari pasticcieri del mondo gareggiano per creare delle torte ultra realistiche che imitano perfettamente oggetti quotidiani. Li attende un bel montepremi… ma saranno abbastanza bravi da ingannare una giuria di giudici famosi e gli spettatori? Ti chiederai anche tu “Ma è vero? O è un dolce impossibile?”.

