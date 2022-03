iPhone 13: Apple annuncia la colorazione verde

Nel corso del nuovo evento di marzo, Apple ha avuto modo di annunciare una nuova colorazione per i suoi smartphone, si parla del verde, che come potete vedere nell’immagine presente in copertina all’articolo è destinata sia ai nuovi iPhone 13, sia che agli iPhone 13 Pro. Per fortuna, non abbiamo a che fare con una nuova colorazione che si presenterà fra molto, dato che come confermato nel corso della conferenza il tutto sarà preordinabile a partire da venerdì.

Per quel che riguarda la data di lancio della nuova colorazione degli iPhone 13 invece, servirà aspettare come svelato nel corso dell’evento l’ormai vicino 18 marzo 2022. Ovviamente, non abbiamo a che fare con dei cambiamenti rispetto alle versioni presenti sul mercato ormai dallo scorso anno, seppur la compagnia abbia deciso di cavalcare il successo dei suoi dispositivi in questo modo.

L’obiettivo è quello di fornire design ancora più unici e riconoscibili, nonché in grado di accontentare le esigenze degli utenti che puntano a un risultato diverso rispetto a quanto visto fino a oggi.

Considerando il nuovo annuncio, è probabile che con le prossime serie, immaginando un successo simile a quanto visto con gli iPhone 13, il colosso di Cupertino opti per un numero maggiore di colorazioni al fine di accontentare sempre più utenti.