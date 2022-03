Da Spotify a Discord, decine di siti sono offline

Nel corso della giornata di oggi, moltissimi utenti in tutto il mondo hanno segnalato decine di problemi con molteplici siti, con la possibilità che in alcuni casi non si notino grosse differenze, seppur in determinati casi alcuni non riescano a connettersi a determinati servizi molto importanti, come ad esempio Spotify, Discord e Wikipedia.

Come detto, non per forza vi troverete attualmente a riscontrare una situazione di questo tipo, seppur Downdetector stia segnalando una crescita delle segnalazioni sotto molteplici punti di vista. Al momento, non è chiaro cosa stia accadendo di preciso e cosa stia succedendo ai servizi in rete, seppur sembra molto probabile che i problemi stiano nascendo dagli AWS o da Cloudflare, che hanno ricevuto infatti molte segnalazioni.

Di sicuro, nel corso delle prossime ore le principali compagnie del settore, che ovviamente nella maggior parte dei casi si sono accorte dei problemi alle proprie piattaforme, avranno modo di sistemare la situazione.

Nel mentre, resta ancora da capire quale sia la fonte che ha creato una situazione di questo tipo, sperando ovviamente che si abbia modo di assistere a una risoluzione alla fonte, la quale potrebbe mettere fine ai disservizi una volta per tutte.