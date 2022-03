The Walking Dead: in lavorazione uno spin-off su Negan e Maggie

AMC ha annunciato lo sviluppo di uno spin-off di The Walking Dead dedicato ai personaggi di Negan e Maggie, in uscita nel 2023.

AMC ha rivelato una notizia che soddisferà gli appassionati di The Walking Dead, considerando che è stata annunciata la lavorazione di una serie TV spin-off dedicata ai personaggi di Negan e Maggie, intitolata Isle of the Dead. Il progetto arriverà sulla rete televisiva nel 2023.

Questo è il manifesto della serie TV spin-off.

Lauren Cohan tornerà quindi a vestire i panni di Maggie, e Jeffrey Dean Morgan sarà ancora Negan per questo spin-off di The Walking Dead. Al centro della serie ci sarà la coppia di personaggi alle prese con quella che AMC ha definito un’avventura nella Manhattan post-apocalittica. La città sarà piena di zombi che hanno reso New York un luogo fatto di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

Eli Jorné si occuperà della produzione del progetto assieme a Cohan e Morgan, con lo show che avrà la supervisione di Scott M. Gimple, il capo dei contenuti del The Walking Dead Universe. Lauren Cohan ha detto sul progetto:

Eli Jorné ha creato un qualcosa di veramente speciale. Non vedo l’ora che i fan possano scoprire cosa c’è in serbo per Maggie e Negan.

Scott M. Gimple ha, invece, aggiunto: