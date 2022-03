The Muppets Mayhem: in sviluppo la serie TV per Disney+

Disney+ ha deciso di mettere in sviluppo un nuovo progetto dedicato ai Muppets: stiamo parlando della serie TV intitolata The Muppets Mayhem, che vedrà lavorare nella produzione Adam F. Goldberg e avrà coinvolta come protagonista Lilly Singh.

A scrivere The Muppets Mayhem ci saranno il creatore di The Goldbergs, ovvero Adam F. Goldberg, e poi Bill Barretta e Jeff Yorkes. Al centro dello show ci sarà la The Electric Mayhem Band pronta a tuffarsi in un’avventura musicale di dimensioni epiche, che si dovrà concludere con la registrazione del loro primo album.

Lilly Singh vestirà i panni di Nora, il personaggio protagonista che supporterà i Muppets nel confrontarsi con la scena musicale contemporanea. La Electric Mayhem Band sarà composta da Dottor Denti che fa da cantante e tastierista, da Animal alla batteria, Floyd Pepper al basso, Janice alla chitarra, Zoot al sassofono, e da Lips alla tromba.

I produttori del progetto saranno Goldberg, Barretta, Michael Bostick, Kris Eber e Jeff Yorke. Coinvolti nel progetto ci saranno anche David Lightbody e Leigh Slaughter che faranno da produttori esecutivi.

Ricordiamo che su Disney+ sono stati lanciati di recente diversi nuovi progetti legati ai Muppets, come Muppets Haunted Mansion.