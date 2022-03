The Batman: miglior weekend di apertura dell’anno, The Rock si congratula

Grande esordio al botteghino per The Batman, che mette ora ancor più al sicuro la possibilità di un sequel. La pellicola di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, difatti, ha segnato il miglior esordio di quest’anno e il secondo migliore degli ultimi due anni, superando tra gli altri tutti i film Marvel (a eccezione di Spider-Man: No Way Home), Dune, Assassinio sul Nilo, Uncharted e l’ultimo 007, No Time To Die.

Stiamo parlando di 128 milioni di dollari nei cinema statunitensi e di 3 milioni e 700mila in quelli italiani, un risultato che, seppur lontano da quello completamente fuori standard del terzo Spider-Man con Tom Holland, è di per sé assolutamente notevole e dimostra la rinnovata affezione del pubblico per il personaggio, nonostante non si tratti di una versione “glamour” creata per appetire il pubblico delle famiglie.

Thomas J. Ciampa, Country Manager Warner Bros. Italy, Spain and Portugal, ha così commentato il successo del film:

Siamo felici e orgogliosi di condividere questo straordinario successo: un risultato che rappresenta il desiderio dello spettatore di emozionarsi in sala e rivivere l’esperienza cinematografica. Dopo l’eccezionale risposta della critica italiana e internazionale, The Batman dimostra di aver conquistato anche il pubblico di ogni genere ed età. Un risultato che ci auguriamo possa segnare finalmente il ritorno ad una tanto attesa normalità.

Anche The Rock, prossimamente nei cinema col suo Black Adam, fa i complimenti a cast e crew del film:

Love seeing #TheBatmanMovie do this kind of spectacular box office business. Excellent uptick trend for our movie industry, our WB/DC partners and most importantly, A BIG HAPPY AUDIENCE 🌍

Congrats to the cast + crew! I know how hard you’ve all worked 👊🏾🥃https://t.co/VQyAxxjhWx — Dwayne Johnson (@TheRock) March 6, 2022

Amo vedere che The Batman fare questi numeri spettacolari al box office. Grande risultato in crescita per la nostra industria del cinema, i nostri partner WB/DC e, cosa più importante, un pubblico grande e felice!

Congratulazioni a tutto il cast e alla crew! So quanto abbiate tutti lavorato duramente.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Nel cast del film in uscita il 3 marzo anche Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál ed Andy Serkis.

Reeves (il franchise “Il pianeta delle scimmie”) ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta con Peter Craig, basata su personaggi della DC. Batman è un personaggio creato da Bob Kane con Bill Finger. I produttori del film sono Dylan Clark (i film “Il pianeta delle scimmie”) e Reeves, mentre Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Simon Emanuel sono i produttori esecutivi.

Leggi anche la recensione del film: