Apple M2 nell’evento di marzo? Sembra certo, per Mark Gurman

Si parla ormai da tempo del nuovo evento di Apple di marzo, il quale come confermato avrà luogo nel corso della giornata di domani e permetterà agli utenti di scoprire maggiori informazioni in merito ai prodotti a cui la compagnia sta lavorando e che avrà modo di lanciare nel corso del 2022. Fra questi, non possono mancare anche delle anticipazioni relative ai noti SoC M2, dispositivi che dovrebbero offrire performance davvero superlative e migliorare addirittura quanto visto con M1, M1 Max ed M1 Pro.

Non ci sono ovviamente ancora informazioni ufficiali in merito alla presenza dei dispositivi nel corso della conferenza che avrà luogo domani, ma il noto insider Mark Gurman ha già spiegato che delle fonti l’hanno informato in maniera positiva in tal senso. Si parla infatti di un dispositivo che dovrebbe presentarsi con CPU da 8 core e GPU da 10 core, il quale sarebbe già stato scovato in vari Mac grazie alla beta di macOS. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione in merito al nuovo Apple Silicon della compagnia:

Mi è stato detto da una fonte di sviluppo che Apple ha già testato i nuovi chip nei Mac nel corso delle ultime settimane, questo include una CPU da 8 core (4 per l’efficienza e 4 ad alte performance) con GPU da 10 core. Si tratte delle specifiche esatte degli M2 di cui avevo parlato lo scorso anno.

Seppur non è confermato neanche il nuovo nome dei dispositivi, visto che il colosso potrebbe decidere di optare per qualcosa di diverso, ormai la presenza dei device nell’evento sembra quasi ufficiale. I SoC in questione potrebbero chiamarsi in ogni caso M2 solo nel caso in cui offrissero un vero salto generazionale rispetto agli M1, e possiamo quindi aspettarci delle belle novità a breve.