Apple: il nuovo display sarebbe pronto a mostrarsi da mesi

A quanto pare, vedremo nella giornata di domani un nuovo display pensato per essere mostrato ormai da molteplici mesi.

Stando a quanto recentemente ripreso sulle pagine di MacRumors e riportato da Mark Gurman nella newsletter Power On, stiamo parlando del noto insider di Bloomberg, Apple avrebbe completato i lavori sul suo monitor esterno già diversi mesi a dietro, e sarebbe pronta a mostrare tutto nel corso dell’evento di domani.

Abbiamo a che fare con un nuovo successore del Pro Display XDR che, come ormai anticipato da diverso tempo, dovrebbe essere pronto al fine di offrire delle performance migliori a un prezzo minore, con il tutto che risulterebbe ormai pronto a mostrarsi da tempo, e risulterebbe pensato per essere lanciato non troppo tempo dopo i MacBook Pro che abbiamo visto nel corso del nuovo evento di ottobre.

Il piano sembrerebbe quello di abbassare di molto il prezzo del device, addirittura fino a dimezzarlo, presentando quindi il monitor per 2.500$ circa al lancio. Si parlerebbe si SoC A13 Bionic all’interno, visto negli iPhone 11, e della risoluzione 7K, davvero alta e pensata proprio per la fascia altissima de mercato.

Non ci resterà che scoprire se il prodotto farà davvero la sua comparsa nel corso dell’imminente evento, come anche quali saranno le esatte specifiche e il prezzo a cui questo avrà modo di presentarsi.