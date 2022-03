The Boys: Antony Starr è stato arrestato e condannato a 12 mesi di reclusione

L'interprete di Homelander in The Boys, Antony Starr, è stato arrestato in Spagna e condannato a 12 mesi di reclusione con sospensione della pena.

Antony Starr, l’interprete di Homelander in The Boys, è stato arrestato mentre lavorava ad una produzione in Spagna, in seguito all’aggressione compiuta nei confronti di uno chef in un pub della Costa Blanca. L’attore è stato anche condannato a 12 mesi di reclusione, che però sono stati attualmente sospesi.

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, Antony Starr avrebbe aggredito e ferito lo scorso mercoledì Bathuel Araujo, uno chef di 21 anni, che si è ritrovato ad essere attaccato dall’attore che era in stato di ubriachezza. Starr si trovava in Spagna per girare un film con Guy Ritchie, ed è stato obbligato a pagare 4.000 sterline di risarcimento.

Secondo le ricostruzioni l’interprete avrebbe colpito due volte lo chef prendendolo a pugni, e gli avrebbe anche spaccato addosso un bicchiere di vetro. In seguito alle ferite riportate, Bathuel Araujo ha visto applicatigli sul volto quattro punti di sutura.

Un funzionario del tribunale avrebbe dichiarato:

Il processo si è concluso in maniera rapida presso la corte di Alicante, stabilendo per l’imputato 12 mesi di reclusione ed il pagamento di 4.000 sterline per le ferite che ha provocato alla vittima.

Starr avrebbe trascorso due notti in carcere, e si è presentato davanti alla corte il terzo giorno. Successivamente dopo la sentenza ha lasciato il tribunale in taxi.