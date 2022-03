Steam Deck supporta anche app per chat vocale e musica

Continuano a emergere dettagli in merito a Steam Deck, dispositivo del colosso Valve che ha avuto modo di far parlare molto di sè sin dall’annuncio. Abbiamo a che fare con un gioiellino che si presenta con l’obiettivo di permettere agli utenti di giocare ai titoli per computer in portabilità, sfruttando la potenza del dispositivo per ottenere sufficienti performance per giocare in tranquillità. Ecco però che fra dubbi che riguardano compatibilità e ulteriori feature del device in questione, e piacevoli sorprese, c’è ancora molto da scoprire.

Parliamo questa volta del supporto della piattaforma al mondo della riproduzione di musica e delle chiamate, nello specifico per molte applicazioni, fra cui ad esempio Spotify e Discord.

Che si opti per colonne sonore, o per canzoni classiche, avere fra le orecchie ulteriori suoni rispetto a quelli proposti in gioco può migliorare di molto l’esperienza, ed ecco perché di conseguenza la riproduzione di contenuti potrebbe giocare un ruolo chiave in tutto questo. Resta ovviamente da vedere se piattaforme come Spotify avranno modo di intaccare le performance in-game, o se la console risulterà ottimizzata anche per queste.

Parlando delle app di comunicazione invece, c’è da sottolineare che queste aprono all’effettivo moltissimi scenari, permettendo ad esempio a dei gruppi di amici di cooperare sfruttando la propria piattaforma preferita, magari giocando uno dei tanti titoli competitivi disponibile su PC e pronto ad abbracciare anche la nuova arrivata sul mercato.

Resterà da vedere come il tutto risulterà ottimizzato grazie al lavoro di Valve, e in quale modo ci si troverà a dover scaricare su questo vero e proprio computer portatile tutte le applicazioni che accompagnano i giocatori nel corso delle loro ore di gioco. Ciò apre ovviamente le porte a moltissime altre possibilità al dove si ottenere un’esperienza soddisfacente e competa.