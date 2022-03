Game of Thrones: è morto John Stahl, l’interprete di Rickard Karstark

Aveva 68 anni l’interprete John Stahl, la notizia della morte dell’attore si è diffusa nelle ultime ore, rimbalzando sui siti e tra gli appassionati di Game of Thrones, considerando che Stahl ha vestito i panni di Rickard Karstark nella stagione due e tre della popolare serie televisiva.

John Stahl ha avuto alle spalle anche un’importante carriera teatrale, ma ha lavorato per la televisione pure nella serie scozzese Take the High Road, in cui ha lavorato dal 1987 al 2003. Ad annunciarne la morte è stata l’agente Amanda Fitzalan Howard, che ha dichiarato:

John è stato un attore dotato di grandi capacità nonché un grande sostenitore del teatro in Scozia. La sua morte è avvenuta il 2 marzo sull’Isola di Lewis, nella sua terra. John lascia la moglie Jane Paton.

John Stahl si è formato come attore studiando presso la Royal Scottish Academy of Music and Drama, prima di apparire in diverse produzioni scozzesi. Successivamente ha lavorato presso la Royal Shakespeare Company e per il National Theatre di Londra. Nel 2010 John Stahl è apparso nella serie televisiva intitolata Being Human, mentre la sua ultima apparizione è in Shetland, del 2016.

