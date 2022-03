Reddit taglia fuori tutti i link che portano ai media russi, ban per gli utenti che trasgrediscono

04—Mar—2022 / 11:49 AM

Reddit non consentirà più di postare link che rimandano a fonti controllate o affiliate al governo della Russia. Tra i siti oscurati, si segnalano RT.com (ex Russia Today) e Sputnik.

Per il momento siamo certi che il provvedimento riguarda i media accusati di diffondere la propaganda del Cremlino, ma non mancano nemmeno alcune fonti che parlano di un ban più vasto, che riguarderebbe tutti i siti con dominio ‘.ru’. Tradotto: praticamente ogni sito in lingua russa.

Secondo The Verge, si tratterebbe dell’iniziativa di deplatforming contro i media russi più estesa e radicale adottata fino ad oggi. Apple, Google, Meta, Microsoft, Twitter e YouTube si sono limitati a prendere provvedimenti minori, ad esempio tagliando fuori Sputnik e RT da ogni forma di monetizzazione, oppure impedendo loro di creare post sponsorizzati.

Reddit aveva già annunciato una sospensione di tutte le inserzioni pubblicitarie promosse da aziende, organizzazioni ed enti affiliati alla Russia. Un provvedimento che riguardava non soltanto le organizzazioni controllate dal Governo della Russia, ma anche i privati.

La stessa Reddit ammette che non sarà semplicissimo dare forza al nuovo provvedimento, considerato che esistono moltissimi modi per postare comunque i link aggirando il blocco.

Nel frattempo, nelle ultime ore la Russia ha iniziato a sferrare una contro-offensiva contro le sanzioni occidentali, bloccando a sua volta diverse piattaforme tech e media occidentali. Trai bersagli del Cremlino anche Facebook e la BBC.