Phoebe Waller-Bridge svilupperà una nuova serie per Prime Video

Dopo che Phoebe Waller-Bridge ha dato vita a Fleabag, l’interprete e sceneggiatrice ha messo in produzione un altro progetto con Prime Video. A rivelarlo è stato Deadline, che però non ha riportato altri dettagli, se non il fatto che le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2022.

Ricordiamo che Phoebe Waller-Bridge ha di recente partecipato a Indiana Jones 5, film in cui si suppone possa addirittura raccogliere il testimone lasciato da Harrison Ford. Oltre a lavorare come interprete la Waller-Bridge è molto attiva anche come sceneggiatrice, considerando che ha curato progetti come Killing Eve, e che ha partecipato alla scrittura di No Time to Die, ultimo capitolo della saga di James Bond.

Come sapranno gli appassionati, prima di cimentarsi in questo nuovo progetto con Prime Video, Phoebe Waller-Bridge ha già lavorato ad un telefilm che ha ottenuto grandi consensi, sia da parte del pubblico che della critica: stiamo parlando di Fleabag.

Fleabag ha avuto due stagioni dedicate, ed ha portato la Waller-Bridge a ottenere tre Emmy Awards, due Golden Globe, e un Screen Actors Guild Award, oltre che un grande consenso da parte degli appassionati di serie TV.

