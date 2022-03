Galactic Starcruiser: nuovo dietro le quinte dell’esperienza LARP ufficiale di Star Wars

In parte LARP, in parte attrazione turistica, Galactic Starcruiser di Star Wars apre le sue porte e ci mostra il dietro le quinte.

Kristin Baver di This Week! in Star Wars ci porta (con un nuovo video ufficiale) per mano all’interno di Galactic Starcruiser, lo spettacolare luxury hotel a tema Star Wars presso il Walt Disney World in Florida che apre ora le porte a chi si potrà permettere il suo (costoso) biglietto.

La particolare esperienza, a metà tra un vero e proprio Live Action Role Play Game e un’attrazione turistica disneyana, promette di essere molto immersiva, con una durata di ben due giorni e decine di eventi a cui partecipare e storyline da seguire.

Scott Trowbrid, di Walt Disney Imaginee, spiega:

Un’avventura immersiva: in parte un gioco interattivo, in parte LARP, in parte un’esperienza alberghiera. Tutto riunito per rappresentare un’avventura organica e senza soluzione di continuità di Star Wars. Vogliamo che vi sentiate come un personaggio all’interno di Star Wars e di avere un impatto significativo su quel che accade.

Il viaggio a bordo dell’astronave Halcyon sarà travagliato e pieno di sorprese, con il Primo Ordine alla ricerca di cellule ribelli. Da che parte starete? Cosa succederà?

“Dipende tutto da chi incontrate e come scegliete di giocare.” afferma Ann Morrow Johns, produttrice esecutiva e direttrice creativa di Walt Disney Imagineering.

L’esperienza è allettante, sono due giorni totalmente immersi nell’atmosfera di Star Wars all’interno di una nave spaziale ricreata in tutti i dettagli, ma diversi dettagli, secondo insider e tester, non collimano nel modo giusto e, ad ogni modo, il prezzo sarebbe davvero poco amichevole: si parla di circa 5000 dollari per un ticket di coppia, decisamente non economico. Vedremo come andrà questo primo periodo di apertura.

In proposito, leggi anche: