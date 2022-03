20th Century Studios: i futuri Avatar, Free Guy, Poirot e i piani per il prossimo futuro

Come si piazzerà sul mercato 20th Century Studios nei prossimi anni? Ecco i piani per i nuovi Avatar, Free Guy, Poirot e tutte le property dello studio Disney.

Da quando 20th Century Fox è effettivamente passata a Disney, divenendo 20th Century Studios, sono occorsi tantissimi, importanti scossoni nel mercato cinematografico, che ne hanno in parte cambiato gli equilibri: ecco che, dopo la pandemia e l’accresciuta importanza dello streaming, la compagnia si ritrova a fare i conti col futuro e a rivelare alcuni piani per quello più prossimo.

Steve Asbell, dopo un’esperienza ventennale nella compagnia e due anni da Presidente, spiega come sarà il futuro di 20th Century Studios.

Basilarmente, la produzione dello studio sarà quella tradizionale, a livello di generi: cambierà lo sfruttamento a livello di mercato, con solo un paio di titoli maggiori l’anno che arriveranno in sala e una decina di produzioni destinate, invece, allo streaming (tramite Hulu e Disney+).

Su alcuni titoli c’è l’intenzione di puntare fortemente. A partire da Avatar, il cui secondo capitolo arriverà a fine anno, conferma. Avremo, poi, nuovi film nell’ambito di Free Guy, la commedia d’azione con Ryan Reynolds molto apprezzata lo scorso anno. Arriva poi l’affermazione di non volersi fermare a due, con le avventure di Poirot, con una terza sceneggiatura già pronta dopo Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Anche altri franchise molto classici del catalogo Fox torneranno: avremo un nuovo Il pianeta delle scimmie, ad esempio, così come Predator è già in lavorazione da tempo.

Quel che cambierà sarà il focus di distribuzione, dato che il grosso di questi titoli servirà a potenziale per prima cosa il parco titoli esclusivo di Hulu (e Disney+, di riflesso).

