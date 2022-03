Zagor Flash: il team-up tra i due personaggi in uscita il 10 marzo

Il 10 marzo sarà il giorno dell’uscita di La Scure e il Fulmine, il tanto atteso fumetto team-up che vede incontrarsi l’eroe della Sergio Bonelli Editore Zagor, ed il supereroe DC Comics Flash. Si tratta di un volume cartonato di 160 pagine a colori, che sarà venduto sia in versione regular che con cover variant.

Qui sotto trovate sia la cover regular che la variant de La Scure e il Fulmine, il team-up tra Flash e Zagor.

Questa è la descrizione fatta dalla Sergio Bonelli Editore:

Colpito da un fulmine e cosparso di sostanze chimiche, l’agente della polizia scientifica Barry Allen entra in contatto con una misteriosa fonte d’energia: la Forza della Velocità. Usando quel potere per aiutare chiunque ne abbia bisogno, si trasforma in Flash, l’uomo più veloce del mondo.

Mille leggende raccontano la forza e gli straordinari poteri di “Lo Spirito Con La Scure”. La verità è che Zagor è soltanto un uomo, ma non un uomo qualunque. Il suo caratteristico grido di battaglia “AAAAHHYAAK!” perseguita chiunque provi ad attentare alla pace della foresta di Darkwood.

La Scure e il Fulmine è un’avventura mozzafiato, una vera e propria lettera d’amore a due personaggi che hanno fatto sognare generazioni di lettori, da questa e dall’altra parte dell’oceano. Per la prima volta gli universi narrativi dei personaggi di DC Comics e Sergio Bonelli Editore si incontrano in uno storico team-up!