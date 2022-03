Twitter inizia a implementare Birdwatch, per trovare i Tweet ingannevoli

Seppur si tratti per il momento di una fase di testing, alcuni utenti della piattaforma di Twitter avranno modo di vedere alcune delle notizie smentite grazie alla funzionalità della piattaforma, visto che si parla di Tweet che vengono marchiati come sbagliati, o semplicemente ingannevoli. Si parla di una novità a cui Twitter pensa da diverso tempo, visto che la piattaforma si occupa di informazione sotto diversi ambiti grazie ai contenuti degli utenti, e la condivisione di materiale fake risulta quindi ben contraria alla vision della compagnia, oltre che dannosa per il web.

Il programma prende il nome di Birdwatch, e dopo che è stato lanciato nel corso del 2021, un totale di 10.000 utenti ha avuto modo per iniziare di contribuire alla “pulizia” del social network, marchiando determinati Tweet come ingannevoli, seppur il tutto fosse visibile solamente sul sito dedicato. Finalmente, la novità è quindi pronta a giungere in via ufficiale sulla piattaforma e con dei veri e propri bollini, i quali, come quelli della verifica dell’azienda, sono pensati per dare novità chiare in merito ai Tweet che verranno presi in considerazione.

Di seguito la dichiarazione di Keith Coleman, vice president of product di Twitter, che ha confermato ciò:

Invogliando le persone a fare tutto ciò insieme, queste possono dare un apporto positivo e informativo per coloro che hanno dei punti divista differenti.

L’obiettivo resta anche quindi quello di avere dei diversi punti di vista per la valutazione dei Tweet, con delle conferme che arriveranno solo dopo che un certo numero di segnalazioni avrà avuto modo di confermare una stessa linea di pensiero. Stando a quanto confermato, le potenzialità di Birdwatch sono in arrivo per sempre più utenti, con il rilascio che avrà quindi modo di procedere gradualmente nel corso dei prossimi giorni e settimane.