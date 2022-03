Topolino: i pezzi per costruire la casa di Paperino dal 16 marzo

I fumetti di Topolino, e non solo, offriranno tra marzo e aprile dei gadget imperdibili per una novità editoriale che drizzerà le antenne di tutti gli appassionati: dal 16 marzo sarà possibile acquistare in edicola ed in fumetteria, allegati ai numeri di Topolino, i pezzi per costruire la casa di Paperino (oltre che il covo di Paperinik).

Qui sotto vi presentiamo alcune immagini dedicate alla collezione che porterà a costruire in sei uscite (quattro di Topolino e due legate ai mensili Paperino e Paperinik) la casa di Paperino.

Il 16 marzo con Topolino 3460 uscirà il primo pezzo della casa di Paperino: stiamo parlando del piano terra e del giardino (al prezzo di 9,90 euro); il 23 marzo con Topolino 3461 (sempre a 9,90 euro) uscirà il primo piano; il 30 marzo con Topolino 3462 (per 9,90 euro) verrà messo a disposizione il Piano interrato con covo di Paperinik, e nella stessa data con il mensile di Paperino (7,90 euro) sarà venduto il set con amaca e Paperino sdraiato; il 5 aprile con Paperinik 64 (al prezzo di 8,20 euro) sarà venduto Paperinik con la 313X completa; infine il 6 aprile usciranno con Topolino 3463 sia Qui-Quo-Qua, che il tetto e la scocca 313. I preordini saranno possibili fino al 7 marzo.

Si tratta di un’iniziativa editoriale sicuramente imperdibile per tutti gli appassionati del mondo dei paperi e di Topolino in generale.